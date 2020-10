Ya no harán el Yaris en planta de Mazda

Escuchar Nota

Ciudad de México-. La colaboración de manufactura entre Toyota y Mazda está por terminar luego de siete años. En 2012, ambas marcas japonesas firmaron un joint venture para que Mazda le fabricara un modelo a Toyota en la planta que construiría en Salamanca, Guanajuato.



A finales de 2012, Toyota anunció que, a partir de 2015, produciría en el país 50 mil unidades adicionales de un modelo subcompacto basado en el Mazda2, a través de un joint venture con Mazda, con lo que buscaba garantizar una producción de 100 mil unidades al año.



En sus primeros años, la planta de Mazda ensambló los modelos Mazda2 y Mazda3, tanto en sus versiones sedán y hatchback, además del modelo Yaris-R, que Toyota exportaba a Estados Unidos como Scion iA, una submarca que vendió en el mercado estadunidense entre 2003 y 2016.



Mazda ahora necesita más capacidad de producción para construir el nuevo crossover CX-30 junto con el sedán Mazda3 recientemente rediseñado en una plataforma de nueva generación, además de las versiones hatchback y sedán del Mazda2.



Toyota, por su parte, construyó una segunda planta en Guanajuato con capacidad para producir hasta 138 mil unidades a partir de 2022, e incrementó la capacidad de su planta de Baja California, donde ahora tiene capacidad para ensamblar 100 mil unidades de la pick up Tacoma.



Con toda esta capacidad adicional, y en medio del desplome en la demanda de los modelos subcompactos en Estados Unidos, Toyota ha decidido descontinuar la producción del Yaris-R en la planta de Salamanca de Mazda.



“Esta alianza de manufactura tenía una fecha de caducidad que terminaba en diciembre de este año y no hay planes para modificarla”, confirmó Luis Lozano, presidente de Toyota Motors México.



El Toyota Yaris-R es uno de los modelos con menores ventas dentro del portafolio de la marca. En México vendió tan solo mil 122 unidades durante 2019, y su historia en Estados Unidos no es muy distinta, por lo que la filial estadounidense de Toyota decidió descontinuarlo al terminar este año-modelo.



Durante este año, Toyota ha ido reduciendo ya la producción de Yaris-R en la planta de Mazda.