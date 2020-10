‘Ya no hay vacuna contra influenza’, así responden en centros de salud en CDMX

Escuchar Nota

“Hubo mucha, pero ya ahorita ya se agotó, lo que pasa es que se vacunó gente que nunca se había vacunado. Vino de todo yo creo que más gente de entre 40 y 60 años, porque los grandes ya los teníamos antes registrados”, es la respuesta que dan las enfermeras en los centros de salud.

“Sí hubo, pero se terminó, simplemente el sábado hubo 220 y el domingo hubo otras 40, entonces sí hubo demasiada demanda”, aseguran las enfermeras.

A una semana de haber iniciado la campaña de, los capitalinos ya no encuentran vacunas,En el Centro de Salud T-1 La Ciénega, el personal asegura queEn el Centro de Salud T-I Santo Domingo Poniente aseguran que hasta ayer en la mañana había vacunas, únicamente un frasco para 10 personas, por lo que ya se había puesto la última."Que ya no hay, nada más mandan 10 vacunas y ahora hasta mañana”, señaló Elia Sánchez, quien buscaba vacunarse.Mientras que en el Centro de Salud T-III Mixcoac, aseguran que sí hay vacunas, pero solamente se entregan 40 fichas a partir de las 7 de la mañana y únicamente es para personas vulnerables.Ante ello, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó queMediante un comunicado se indica que “s. Por lo tanto, se da prioridad a los grupos de riesgo. En este sentido, ofrecemos una disculpa a las personas que hayan acudido a su centro de salud, y no reúnen las características arriba mencionadas de grupos prioritarios”.