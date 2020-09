‘Ya no quiero ni salir a la calle’; vive Ady con miedo en Las Margaritas

Escuchar Nota

Saltillo,Coahuila-. Me dijeron que me iban a llevar, que me iban a matar, uno me dijo ya te cargó la ching…, y como no podían, me dan una patada en la cara y es cuando logran subirme”, recuerda Ady, la joven de 27 años que estuvo a punto de ser privada de la libertad.



Ady confiesa que por un momento creyó que no volvería a ver a su familia cuando una camioneta le cerró el paso en la calle Santa Margarita de la colonia Las Margaritas, de la cual descendieron cuatro sujetos para intentar llevársela; y lo hubieran conseguido de no ser porque había afuera vecinos que intervinieron y la rescataron, no sin recibir algunos golpes también.



“Venía yo de mi casa hacia casa de mi mamá y me cierran el paso hombres encapuchados, con pecheras y me empiezan a subir (a una camioneta), pero al momento que me suben salen todos mis vecinos y los empiezan a apedrear y mi familia salió, ellos logran bajarme, se retiran y cual sería mi sorpresa que me entero que por ahí viven los que me iban a llevar”, relató la fémina en la Fiscalía a dónde acudió a interponer la denuncia formal.



Ni a la esquina



La mujer, quien utiliza collarín debido a los golpes que sufrió, tiene el ojo con un derrame interno y su rostro con hematomas, confiesa que ya no quiere salir ni siquiera a la banqueta de su casa pues teme que regresen por ella, ya que sigue recibiendo con llamadas telefónicas y a través de redes sociales.



“Ahora ya no puedo salir ni a la calle ni a la esquina, estamos encerrados completamente porque tenemos miedo de que regresen, porque aún seguimos recibiendo amenazas, de que sabes que ya te nos escapaste, pero como quiera te vamos a matar”, señaló.



Para colmo, la joven ha tenido que desmentir mensajes en Facebook que aseguran que todo había sido una riña entre vecinos, esto debido a que los encapuchados resultaron ser de la misma colonia, los cuales se presume tomaron esta acción para vengarse luego de que ella los denunciara por un robo hace algunos meses.