‘Ya no quiero ser la prostituta del medio’: Pepe Aguilar

En estos momentos ya queriendo dejar de ser una prostituta del espectáculo, quiero que la gente que le gusta lo que hago y que lo entienda, que le entre con todo el gusto (a lo que hago), y la que no pues no”.

“Ya no quiero ser la prostituta del medio“, así lo reveló Pepe Aguilar en su más reciente conferencia de prensa para presentar su álbum “SETENTAS”, que narran un recuento de lo vivido en aquella época y en donde el músico reúne grandes éxitos del pasado siendo “Porque Te Amo” el primer sencillo de este disco.Como detalló Alfombra Roja de El Universal, en plena conferencia de prensa el reconocido músicoPepe Aguilar también confesó que no es “monedita de oro” para caerle bien a todo el mundo, por lo que con “SETENTAS” quiere experimentar con nuevos sonidos y apoyos, pues en la grabación fue acompañado de una orquesta.Para la grabación del videoclip “De la realidad a la ficción”, para el tema “Porque yo te amo”, Pepe Aguilar quiso que la grabación pareciera grabada en aquella época pero con tecnología actual, así que en el video se nos detalla la historia de un espía secreto animado a través de la computadora, como si fuera un personaje de cómic.El discoreúne 10 canciones que el intérprete solía escuchar cuando era un niño y él mismo fue quien seleccionó los covers.Pepe Aguilar también dijo en la conferencia ofrecida a la prensa de Latinoamérica y Estados Unidos que no le importa ni preocupa cambiar de género musical en este nuevo proyecto musical:Mi voz me da chance de poder cantar, pues básicamente todos los géneros que me gustan, entonces porque me voy a frenar”.