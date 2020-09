¿Ya no sabes qué series ver? Aquí te dejamos algunas producciones mexicanas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- ¿Ya no sabes qué más ver? Échale un ojo a estas producciones en las que destaca la participación de actores mexicanos.



Diablero



Esta serie de terror cuenta con la participación de Giselle Kuri, Fátima Molina y Ela Velden.



¿De qué trata? Un cura recurre a las fuerzas oscuras de un cazador de demonios y su banda de inadaptados para encontrar a una niña desaparecida en una gran ciudad.



¿Dónde la veo? Netflix



Temporadas: 2







La casa de las flores



Aislinn Derbez, Cecilia Suárez y Darío Yazbek son sólo algunos de los actores que forman parte de esta divertida comedia creada por Manolo Caro.



¿De qué trata? Una adinerada matriarca intenta mantener la imagen de familia perfecta luego de que la amante de su esposo ventila los trapos sucios.



¿Dónde la veo? Netflix



Temporadas: 3







Pan y Circo



Esta serie es encabezada por el actor y productor mexicano Diego Luna.



¿De qué trata? La primera temporada de esta serie de conversaciones, moderadas por el actor y cineasta mexicano Diego Luna, busca comprobar que todo se puede hablar si hay los ingredientes adecuados en la mesa. Los temas de esta entrega incluyen: violencia de género, la devastación del medio ambiente, la despenalización del aborto, el racismo y la identidad, y la guerra contra las drogas.



¿Dónde la veo? Amazon Prime Video



Temporadas: 1







El Juego de las Llaves



Maite Perroni, Marimar Vega y Sebastián Zurita comparten créditos en este drama.



¿De qué trata? Un encuentro casual entre dos ex compañeros de prepa marca el inicio del juego de las llaves donde 4 parejas se intercambian y generan nuevas combinaciones sexuales y afectivas en un juego peligroso, entre el azar y el deseo.



¿Dónde la veo? Amazon Prime Video



Temporadas: 1







Made in Mexico



Esta polémica serie cuenta con sociales mexicanos como Kitzia Mitre, Columba Díaz y Shanik Aspe.



¿De qué trata? Aborda la vida de 9 personajes de la alta sociedad de la CDMX.



¿Dónde la veo? Netflix



Temporadas: 1







El Club



Dirigida por Camila Ibarra, la estrella del momento, Alejandro Speitzer, aparece en este drama criminal.



¿De qué trata? Un grupo de chicos ricos y rebeldes se mete en el negocio narco, pero lo que parece un subidón celestial pronto se convierte en una caída dantesca.



¿Dónde la veo? Netflix



Temporadas: 1