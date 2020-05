‘Ya no seremos yo y mis hijos un estorbo’, ataca a sus bebés y luego se suicida

Escuchar Nota

Montemorelos, NL.- A través de WhatsApp, Ana Gabriela Baltazar Sánchez envió a su esposo un mensaje para reclamarle una supuesta infidelidad y luego atacó a sus dos hijos, uno de los cuales murió y ella se suicidó, en Santiago.



Durante la investigación del hecho, registrado el domingo pasado, los agentes ministeriales reunieron pruebas, testimonios e información con la que se estableció que el hecho se trató de un homicidio-suicidio.



En la aplicación electrónica la joven madre de familia manifestó su intención de atentar contra su vida y la de sus dos bebés, Brisa, de 5 meses, y Leonardo Ezequiel, de 1 año y 10 meses, en su casa, en Santiago.



Ana Gabriela y la niña fallecieron, mientras que Leonardo quedó con lesiones de consideración.



"No te preocupes, que ya no seré yo y mis hijos un estorbo para ustedes. Recuerda que lo que hice fue por ella, ella me quitó lo que más amé en la vida, tú", señala parte del texto enviado por WhatsApp.



"Cada 16 de mayo, recuerda, así como fue la primera vez que salimos, fue la última vez que nos viste".



Además, la mujer dejó una libreta donde explicaba por qué atentó contra los bebés, dijo una fuente policiaca.



Los hechos fueron descubiertos el domingo pasado en una casa ubicada en en la Colonia Raúl Caballero, en Santiago.



En el domicilio estaba Ana Gabriela, de 26 años, y sus hijos, Brisa y Leonardo Ezequiel.



Juan Adrián Hernández Lozano, de 31 años, esposo de la mujer, estaba con unos amigos y al llegar a su casa, alrededor de las 9:00 horas, realizó el hallazgo.



La fuente policiaca informó que, de acuerdo con los testimonios recabados, la víctima ya había atentado una ocasión contra su integridad física.