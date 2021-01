Ya no tengo tiempo: con lagrimas, David pide ayuda para trasplante en Monterrey

Escuchar Nota

está luchando por su vida, pero el tiempo esta por terminarse, así lo menciona entre lagrimas en un video que subió a una cuenta de Instagram donde piden apoyo para juntar elEl menor, originario de Monterrey,, degenerativa e incurable, en un video que subió a la red social de Instagram pide que lo, también relata que los médicos le han dicho que le queda poco tiempo, al decir esto su voz se quiebra y comienza a llorar.Lapara poder realizarse un trasplante de ambos pulmones, el niño se encuentra hospitalizado actualmente, en la grabación que subió también relata que este martes,mi saturación bajó alamentablemente me tuvieron que hacer respiración mecánica.. me pudieron estabilizar...dice que ya no tenemos mucho tiempo, tenemos que actuar de la manera más rápida." dijo David en el videoLes hablopara que me apoyen en mi milagro de vida, dijo David llorandoPara donar puedes hacerlo en la cuenta de Banco Firme a nombre de David Antolín Morin GuzmánPuedes ingresar a https://www.pulmonesparaantolin.com/ para conocer a Antolín y su historia.Vamos a seguir luchando hasta que Dios quiera,