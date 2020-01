“Ya nomás nos falta hincarnos…”

Escuchar Nota

En la farmacia de la Clínica del Magisterio no hay medicamentos para atendercrónico-degenerativas, los médicos expiden recetas, pero los pacientes salen sin los medicamentos.“No hay medicamento, batallamos bastante y nomás nos traen vuelta y vuelta, venga mañana, venga pasado, son puras vueltas y hay que pagar carro y pos no más no. Eso es cada mes, viene uno con la doctora, le da la receta y le dicenmañana, venga pasado, venga la otra semana, pero ya tienen mucho”, se quejó Filiberta Valdés Alonso.Ella requiere 8 medicamentos para controlar sus padecimientos como presión y osteoporosis. Sin poder surtir la receta, debe gastar más de 2 mil pesos mensuales en la compra de los medicamentos.“El viernes me dijeron que viniera ahora a las 10 de la mañana y no hay nada”, señaló,salía de la Clínica del Magisterio.Juanita Alvarado Loera, de 65 años, también dejó las instalaciones sin su“Que no hay medicamento para nada. Se vencen las recetas y uno tiene que venir a sacar consulta otra vez, pero pos es lo mismo porque no hay medicamento, no hay nada”.La molestia es mayor porque para acudir aldebe pagar taxi.“Yo soy diabética, hipertensa, con hipotiroides, tomo muchos medicamentos y estoy pensionada por invalidez y pues ¿qué hago? Tengo que comprar medicamentos y están carísimos. Y todo lo que me estuvieron rebajando todo el tiempo que estuve cotizando, de nada sirve porque no hay medicamentos, los tengo que comprar”.José Antonio de la Peña, profesor jubilado de 86 años, fue uno más de los que se retiró sin el medicamento que ordenaba surtir la receta.“Me dicen que no hael pedido, que ya está solicitado y no ha llegado, me están diciendo que para mañana. Ya tengo desde el 3 de enero”.Para atender surenal toma varios medicamentos al día. Uno solo cuesta más de mil pesos, pues debe tomar 9 pastillas al día y la caja trae cerca de 100“Ya de pedirles, ya nomás nos falta. No sé si sea negligencia administrativa o falta del surtido de los laboratorios. Me imagino que como no pagan, el laboratorio no surte”, expresó.La maestra jubilada Imelda Rodríguez explicó que el martes 14 de enero llegó a la Clínica para realizarse exámenes de los tiempos de coagulación, pues la operaron a corazón abierto, y mínimo debe checarse cada dos meses, sin embargo, no laporque ahora los análisis son con cita y solo atienden a 10 personas por día.Al reclamar que no le avisaron y era urgente la atención, le respondieron que pagara servicioEse día pidió que lapor gripa, la doctora no tenía lámpara para revisar la garganta, quiso usar la luz del celular, pero no pudo porque no traía carga, lo que es el colmo.El profesor Rubén Estrada compartió que desde el 30 detiene una receta que no puede surtir, solo le dicen que no hay, lo que es vergonzoso. “¿Y nuestras cuotas de activos y jubilados? Nomás robándose la lana”.Crescencio Carreón González, jubilado, reclamó que desde diciembre requiere medicamento para control dey no le surten la receta.