Ya ofrecieron 100 vacas por ella: Tunden a Luisito Comunica por machista y racista en viaje a Kenia

“Ya dejen de seguir a gente pendeja, racista, machista e inconsciente como luisito comunica”; “Ojalá llegue el día en que luisito comunica deje de comunicar”; “Queda claro que el pendejo de @LuisitoComunica no aprendió nada”; “Un ser racista no más”; “Es claro que sólo ocupa a las culturas como si fueran objetos”; “como si se tratara de un descubrimiento”, se lee entre los comentarios en su contra.



Todos hablando de @LuisitoComunica y @AryTenori0 y las vacas que ofrecieron por ella, pero poco se habla de que ary, uso de modelo a alguin que no tiene ni idea de que por eso se cobra. Y solo regalaron 2 pulseras, es #explotación y aprovecharse de la gente @maurg1 pic.twitter.com/tQs6HU7GCe — M3XG4M3R (@M3XG4M3R) February 11, 2021

“Machista sin más”; “Cómo se burla de algo tan cruel y real”; “No somos objetos, idiota”; “@LuisitoComunica tienes media neurona y se te está muriendo, pinche machito”; “Ya sabíamos que era machista, no me sorprende”; “La misoginia que vive en Luisito”; “Ya cancelen a este sujeto”, se lee entre algunas reacciones.



@LuisitoComunica tienes media neurona y se te está muriendo, pinche machito pic.twitter.com/a1Q0qI4ejI — Estíbaliz Feito (@estibalizfeito) February 11, 2021

¿Ya vieron las historias de instagram de Luisito Comunica? El hombre (que es una descripción gráfica con patas del término "whitexican") usando a su morra, como siempre, de prop, y tratando a las personas de las comunidades como animales de zoológico. pic.twitter.com/vjh1CkA8L3 — Enya ☭ (@enya_farina) February 11, 2021

Luisito Comunica, youtuber mexicano, causó controversia en redes sociales, luego de que compartiera un video de su paseo por Kenia.Mostró -junto a su actual pareja- cómo es la vida en Nairobi.Usuarios de las redes sociales no tomaron a bien su contenido y lo tacharon de racista y machista, pues aseguraron su comportamiento fue severamente irrespetuoso por la cultura a la que visitó e incluso hacia su novia Ary Tenorio.Te contamos lo que sucedió.Luisito Comunica compartió a través de YouTube un video en el que mostró su viaje a. Como según comentó fue un “vistazo general” del lugar. Compartió un poco de la estructura de la ciudad y un poco de su cultura.Sin embargo, las redes se encendieron en su contra, luego de que el influencer compartiera en su cuenta de Instagram varias fotografías junto a habitantes del lugar, entre las que además de hombres, aparecieron algunos niños. Mientras algunos lucían sonrientes, hubo algunos que se mostraron incómodos ante el lente de su cámara.Para compartir las imágenes,ocupó como descripción la frase: “Qué bien la pasé con estos bros”.Por lo anterior, internautas lo tacharon de racista y pidieron tener respeto por las infancias negras y racializadas. Señalaron las razones por las que no se deben usar sus imágenes con fin lucrativo ni para posar para sus redes sociales.Sin embargo, esto no fue lo único por lo que lo criticaron, pues para Luisito Comunica fue gracioso jugar con la idea –que en realidad sigue ocurriendo contra las mujeres– de que cambiaría a su pareja Ary Tenorio por animales."Ya ofrecieron más de 100 vacas por Arisita", escribióen otra fotografía, en la que aparece su novia con un habitante de Nairobi.Con la frase que hace mofa de la violencia contra las mujeres, aún latente en diferentes lugares del mundo, el youtuber fue fuertemente criticado. Lo tacharon de machista y misógino.Con información de Milenio