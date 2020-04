Ya podrás ver las 3 primeras temporadas de Sailor Moon gratis en YouTube

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si ya no tenías nada que ver y eres amante del anime, o de aquellos nostálgicos amante de las series de televisión de antaño, tenemos buenas noticias, pues a partir de este viernes 24 de abril, estarán disponibles de manera gratuita en su canal de YouTube oficial las tres primeras temporadas de Sailor Moon, lanzadas originalmente en la década de 1990, según informó el sitio oficial de la franquicia.



Este lanzamiento está relacionado con el próximo estreno del filme



Pretty Guardian Sailor Moon Eternal. The Movie. y se liberarán las primeras tres temporadas con el objetivo de refrescar la memoria a los fans, puesto que a película está basada en la cuarta entrega del manga.



Es así que podremos mirar de manera gratuita y en el idioma original las temporadas antes de la película de dos partes, que se estrenará en japón el 11 de septiembre.



Los episodios se irán liberando de forma gradual. Los primeros 10 estarán en la plataforma el 24 de abril y se liberarán en esta cantidad cada semana a partir de entonces, de manera que, el total de 127 episodios que conforman las tres temporadas estén disponibles completos antes de que se acabe julio.







Las tres temporadas que estarán disponibles son Pretty Guardian Sailor Moon, con 46 episodios; Pretty Guardian Sailor Moon R, de 43 capítulos y Pretty Guardian Sailor Moon S, con 38 episodios. Fueron lanzadas entre los años 1992 y 1995.



Sailor Moon es una serie de manga escrita e ilustrada por Naoko Takeuchique fue adaptada a una serie de televisión.



Com información de Milenio.