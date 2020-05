Ya puedes escuchar música en grupos con Spotify en México

Escuchar Nota

Spotify ha estado bastante activo en las últimas semanas. Hace unos días anunció una nueva función para poder escuchar música entre un grupo de amigos, una opción que en su momento comentamos que era una idea genial para no pelear por el control de la música en la casa durante esta cuarentena. Sin embargo, cuando se anunció se mencionó que la función ya estaba en la versión beta y que seguramente tardaría algunas semanas en lanzarse en la versión normal, pero afortunadamente unos días después ya está disponible para los usuarios premium que no forman parte de los programas beta.a, o bien, pasando a otra canción. De esta forma también te evitas el tener que estar buscando por tu cuenta todas las peticiones de tu grupo de amigos como si fueras el operador de una estación de radio.Lo primero que debes hacer es asegurarte que tienes la última versión disponible en la Play Store o App Store.Ahora, inicia la reproducción de cualquier contenido en Spotify.Al presionar sobre la parte de Spotify Connect, verás una opción con un código de Spotify, y en la parte de abajo la leyenda "escanear".La persona o personas que quieran unirse al grupo tendrán que abrir la parte de Spotify Connect y escanear tu código.Después de eso aparecerá una notificación para todos de que ya forman parte del mismo grupo.Listo, ahora podrán controlar la misma música desde varios dispositivos.Por ahora Spotify no ha mencionado que exista un límite de usuarios para los grupos, pero sí ha dicho que las sesiones que duren 1 hora sin actividad se cerrarán y tendrán que volver a crear un grupo para escuchar música juntos.La opción tampoco tiene una restricción geográfica, es decir, si mandas tu código como captura de pantalla otros usuarios lo pueden escanear, pero no tiene caso porque no podrán escuchar la música que tú estás escuchando.Asimismo, tampoco está limitado a un grupo familiar, la única condición es que todos los usuarios sean suscriptores premium.