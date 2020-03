Ya puedes instalar Android en tu iPhone

Escuchar Nota

Here is an iPhone 7 booting Android ! pic.twitter.com/cfCdSEzTbo — matteyeux (@matteyeux) March 4, 2020

Ese reto se ha superado gracias a un exploit llamadoque permite. Ya es posible ver funcionando Android en, por ejemplo, pero muchos se preguntan para qué puede servir esto. Para quien suscribe lo interesante sería justo lo contrario: poder instalar iOS en un móvil Android, una analogía de lo que se puede hacer en los PCs con los llamados "Hackintosh" y macOS.Los responsables de este desarrollo han creado el llamado Project Sandcastle para que cualquier usuario pueda instalar Android en un iPhone 7 o un iPhone 7 Plus. Otros móviles están soportados parcialmente, pero solo estos dos citados permiten acceder a ese soporte parcial y funcional de Android en los móviles de Apple.Esa tabla permite comprobar qué componentes hardware del teléfono están soportados por este proyecto: hay muchos que como se ve no son aún compatibles —y puede que no lo sean nunca—, pero lo cierto es que con lo que hay ya es posible lograr hacer funcionar Android en los iPhone 7/Plus.Eso resta mucho interés a un experimento del que los desarrolladores hacen aún más advertencias:, y tampoco sobre la autonomía de la batería.y la simple capacidad de lograr algo que hasta no hace mucho parecía imposible.El problema, claro, es que precisamente una de las razones del éxito del iPhone es que es el único smartphone gobernado por iOS, un sistema operativo móvil que se convierte en parte integral de la experiencia de usuario y que desde sus inicios fue desarrollado para sacar partido del hardware de estos móviles.De hecho, aunque comparativamente algunos de sus componetes (como la RAM o las baterías) palidecen frente a los gamas altas basados en Android, Apple ha logrado afinar el funcionamiento del sistema operativo para lograr prestaciones notables a pesar de esas "teóricas" limitaciones hardware (no en materia de procesador, desde luego).Aunque la opción de instalar Android en un iPhone es desde luego curiosa y llamativa, es posible que muchos de nuestros lectores compartan conmigo el argumento de que sería mucho más interesante lo contrario: poder instalar iOS en móviles Android.La analogía con el mundo de los PCs es clara: desde hace años es posible instalar macOS en PCs de sobremesa (y en algunos portátiles) siempre y cuando éstos cumplan ciertos requisitos hardware. Si tenemos cuidado en la elección de componentes, crearnos uno de esos famosos Hackintosh es relativamente sencillo.Eso ha hecho que muchos usuarios "escapen" del catálogo que ofrece Mac sobre todo en sus sobremesas más potentes, que suelen ser extraordinariamente caros para el rendimiento en bruto que ofrecen. Recursos como el célebre sitio web de TonyMacx86 ayudan a lograrlo.En lugar de eso esos usuarios logran configuraciones muy superiores en potencia con un ahorro importante, aunque eso implique que tienen que estar atentos a actualizaciones deque puedan desbaratar algunos apartados del soporte dely elEste PC que competía por ejemplo con el iMac Pro el año pasado en prestaciones y costaba casi 5.000 dólares menos que esa versión, por ejemplo, y en Linus Tech Tips exploraron la posibilidad de lograr un competidor al nuevo y potente Mac Pro. Como se ve en el vídeo, por ahora no lo han logrado.