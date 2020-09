Ya puedes pagar tus pedidos de Amazon en el Oxxo

Escuchar Nota

El confinamiento debido a la pandemia del coronavirus ha incrementado la práctica de hacer compras en línea pues resulta más cómodo recibir el paquete en la comodidad de nuestro hogar sin la necesidad de exponerse a conglomerados centros comerciales, sin embargo, en México la mayoría de las personas no cuentan con una, razón por la que les es imposible realizar unaEsto ya no será un problema pues la cadena de mercado electrónico más grande del mundo ha implementado la función delLo único que tienes que hacer es acudir a cualquier de las 19 mil tiendas Oxxo establecidas por toda la república mexicana. Así de fácil.Cuando ingreses al portal de Amazon y ya tengas elegidos los productos en tu carrito, selecciona la opción de pago, posteriormente da click en donde dice cambiar y presiona enel sistema te proporcionará un código de barras que llevarás a cualquier sucursal de Oxxo para que en caja lo escaneen, si prefieres puedes imprimirlo, aunque no es necesario.