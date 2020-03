‘Ya que me supere’, Victoria Ruffo a Eugenio Derbéz

Escuchar Nota

“Bueno, si eso quiere creer él, allá cada quien. José Eduardo sabe la versión de su mamá y la versión de su papá, ya sabrá él qué agarra y qué no agarra”, dijo en entevista para varios medios de comunicación.



La relación entrenunca fue la misma después de su separación y al parecer seguirá siendo tan ríspida como siempre.Recientemente, José Eduardo Derbez, ya que él está totalmente dispuesto a llevar la fiesta en paz con Victoria.Eugenio aseguró que aunque hay cosas del pasado que aún le pesan, pues las diferencias entre él y Victoria derivaron en una distante relación con su hijo José Eduardo, con mucho gusto se disculparía con ella.Pero recordemos queni siquiera en la televisión.Evidentemente Victoria salió a aclarar los rencores del pasado mencionados por su ex y dijo que ella tiene su versión de los hechos y que la verdad ya ni se acuerda.En medio de risas Victoria reiteró que aunque Eugenio se disculpara, ella no lo aceptaría y hasta lanzó un ‘ya que me supere’, confirmando el poco interes que tiene en llevar una buena relación con Eugenio.