Ya recuperé el olfato: Pato Borghetti

>El conductor de televisión Patricio Borghetti reveló que uno de sus primeros síntomas de coronavirus COVID-19 fue la pérdida del olfato.En entrevista con Maxine Woodside en Todo para la Mujer de Radio Fórmula, Pato aseguró que en el momento no había presentado otro tipo de afectaciones, por lo cual acudió con una especialista.Con las semanas, salió esta información de que era un [nuevo] síntoma”, afirmó el presentador., ya que ambas podrían tener una carga viral diferente y agravar los síntomas de alguno de los dos.El conductor del matutino Venga la Alegría destacó que siempre ha sido muy obsesivo con la limpieza y, al enterarse sobre la pandemia, siempre fue muy cuidadoso. Agregó que sus compañeros lo llamaban “exagerado” por dichas medidas, como el lavado frecuente de manos.Los cuidados exagerados hicieron que yo no contagiara a nadie más. Cuando me enteré que todos mis compañeros dieron negativo [a la prueba del COVID-19], no te imaginas la paz que sentí aquí en casa”, confesó Pato.Destacó que esperará unos días más para que tanto él como su pareja se realicen un nuevo análisis de coronavirus y estar segur os de que ya no son portadores del virus.