‘Ya rescatamos a Pemex del fracaso’: AMLO

Ciudad de México.-El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador puso en Mérida, Yucatán, la primera piedra para la construcción de la termoeléctrica de Energía Mérida-4; que con ello se tiene como objetivo dar los primeros pasos para abastecer a la península de gas natural y bajar los costos de la energía eléctrica.



Esta planta se encuentra en la vía Mérida-Umán; en el evento López Obrador habló de los beneficios.



Lo que se está haciendo ahora es transportar el gas hasta donde hace falta y aquí como se sabe no había gas suficiente; ahora se va a contar con gas para Yucatán y para Quintana Roo y según lo que me informan ,vamos a tener gas para las plantas de generación para la Comisión Federal de Electricidad y también para las empresas y las industrias que vengan establecerse en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, en toda la península de Yucatán y esto va acompañado de la construcción de dos plantas nuevas; dos termoeléctricas una en Mérida y otra en Cancún, las dos vamos a terminar antes de que concluya nuestro gobierno”.



Ante la demanda en la Península que presenta un crecimiento anual del 3.9%, se determinó que para el periodo 2020-2024: la CFE tiene programado el desarrollo de 6 proyectos de transmisión y transformación mediante una inversión de 4,300 millones de pesos que equivale a 1,140 mega voltios de capacidad de transformación de 193 kilómetros de líneas.



El proyecto consiste en la construcción de un ducto de 1,518 kilómetros con una capacidad de 240 millones de pies cúbicos diarios que estará listo en 25 meses.



Asimismo, se promoverá la inversión para incrementar la capacidad de transportar gas natural de 240 a 500 millones de pies cúbicos diarios. La construcción de 2 centrales en Mérida y Cancún, que tendrán su operación en 2023 y 2024 con capacidad de generar 493 MegaWatts cada una para atender la demanda en verano y con ello evitar los apagones.



En Mérida la planta logrará iluminar 635 mil hogares, beneficiando a 2.5 millones de usuarios y generando mil empleos temporales durante su construcción.



Señalaron que llevar gas logrará disminuir las emisiones y reducir el 74 % de los costos de generación, con un ahorro anual de 3 mil millones de pesos.



El presidente señaló que ya le tocaba al sureste del país: “Esto va a cambiar, ya es distinto, ya le tocó la hora al sureste de México; por eso vamos a impulsar el desarrollo de Yucatán y de los otros Estados con el gas y con los proyectos que se están impulsando como el tren maya que estamos hablando de una inversión de 150 mil millones de pesos. “



Andrés Manuel López Obrador ante trabajadores de la CFE también abordó el tema de Pemex, aseguró que ya se logró sacarlo de la quiebra.



El año pasado por primera vez no cae la producción petrolera y ya iniciamos la recuperación; ya está aumentando la recuperación, ya rescatamos a Pemex del fracaso, de la bancarrota; todo esto significa apoyar al sureste y también en el sureste estamos construyendo una nueva refinería”.



Por su parte el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal señaló que el Estado tiene un crecimiento importante y que con estos proyectos se impulsa el desarrollo.



Nosotros aquí en Yucatán estamos creciendo en un 2. 4 por ciento, generamos 19 mil empleos el año pasado; imagínense lo que es el potencial de la economía yucateca si pudiéramos tener las mismas ventajas que tienen en el Bajío y el Norte con el gas natural, si pudiéramos tener tarifas eléctricas como tienen en otros lugares.”



Asimismo, López Obrador prometió a los trabajadores de la CFE revisar los contratos y las jubilaciones que durante la reforma energética se modificaron.



El mandatario estuvo acompañado de Manuel Bartlett Díaz, director general de la CFE; de la secretaría de energía federal Rocío Nahle García, del Gobernador del Estado Mauricio Vila Dosal; del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha; también de José Manuel López Campos, presidente nacional de la Concanaco; empresarios, trabajadores y representantes sindicales de la CFE y demás funcionarios.



Con información de Exélsior.