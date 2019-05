Ya se buscó rescatar a víctimas de Pasta de Conchos: MARS

El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que hablará con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la posibilidad de rescatar los cuerpos de los 63 mineros fallecidos en la tragedia de Pasta de Conchos en febrero de 2006.Dijo que aunque respeta la decisión del Presidente, en su momento hubo dictámenes técnicos que hablaban sobre los riesgos de intentar un rescate sin arriesgar más vidas, por lo que presume que no se le ha informado correctamente a López Obrador de esta situación.“Sin querer generar polémica, simplemente yo creo que al Presidente no le han dicho todo lo que pasó en Coahuila”, dijo el Mandatario.El miércoles, el Presidente dijo que se hará el rescate de las víctimas de la tragedia minera que sacudió a Coahuila hace 13 años.Señaló que existieron diagnósticos de evaluación sobre la posibilidad de un rescate, sin embargo no eran alentadores para lo que pretendían las familias de las víctimas.“Yo dudo, la verdad, que en su momento el Presidente de la República y el Gobernador de aquel entonces que era Humberto Moreira, no quisieran rescatar los cuerpos… ¡claro que querían rescatar los cuerpos!, siempre hubo una disposición pública además de tratar de rescatar los cuerpos, incluso también dudo que los propios responsables de la minera no lo quisieran hacer, para dejar tranquilas a lasfamilias”.