Ya se formó ‘un Frenaaa 2’: AMLO advierte que hay un nuevo movimiento opositor

"Aprovecho para informales porque ya se hizo público que viene un nuevo movimiento, un Frenaaa 2 encabezado por Claudio X González y por el de Coparmex, Gustavo de Hoyos”, refirió.

"Ellos señalan que a diferencia del Frenaaa, que nada más confrontan, ellos son propositivos, dicen en ese documento. Creo que están convocando para una manifestación”, señaló.

"Me da hasta ternura, sentimientos, son tan sinceros. ¿Cómo van a hacer manifestación? Aunque lleven tapabocas no se puede, ellos que sin cuidadosos de la legalidad (…) Ya vienen las elecciones y andan buscando aglutinar, dicen que el líder de Frenaaa no les ayuda en eso”, recalcó.

El presidenteadvirtió de la formación de un, al que denominó elEl mandatario mexicano afirmó que este movimiento es liderado por el empresario, presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).“Se llama, algo así, porque dicen que nosotros somos no, no, no. Dicen que aquí es el no, no, no y ellos dicen que sí, sí, sí”, afirmó el presidente mexicano.López Obrador leyó un, en donde se convoca a una gran concentración de organizaciones ciudadanas para el martes 20 de octubre.En el documento se recalca que este movimiento tendrá un punto culminante el próximo, donde exigirán a partidos políticos caminar junto a las elecciones con