Ya son amigas vecinas que riñeron en la Analco

Ramos Arizpe, Coah.- Tras dialogar ante las autoridades para saldar sus diferencias, la mujer que apuñaló a su vecina en la colonia Analco logró “hacer las paces” con esta, al llegar a un acuerdo reparatorio con el que finiquitarán sus problemas de una vez por todas.



Aunque no se dieron a conocer los detalles de la reparación del daño, trascendió que ambas partes tendrán un diálogo directo para definir la forma como solucionarán su problema, aunque podría ser con una suma económica.



Esto sucederá debido a que las lesiones sufridas por la ofendida fueron superficiales, por lo que no corrió riesgo físico inminente y debido a eso no se considera un delito grave.



Antecedentes



Fue a mediados de semana cuando las mujeres se hicieron de palabras en la calle Comalcalco del conflictivo sector, donde una le asestó tres piquetes a la otra en el brazo para descargar su furia.



Mientras una era trasladada por paramédicos de bomberos al Hospital General de Saltillo, la otra quedaba bajo arresto policiaco y aunque fue consignada al Ministerio Público, logró evadir la consignación penal.