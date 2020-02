Ya tiene ‘Lico’ 12 posibles donadores

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- “Me dicen los doctores que cuando mucho son tres personas las que responden cuando algún paciente hace un llamado para que le donen un riñón, y yo ya tengo una lista de 12 personas, posibles donadores”, compartió para ZÓCALO Saltillo y TELE SALTILLO, Óscar Federico Rodríguez González.



Desde una cama del Hospital Christus Muguerza donde se encontraba hospitalizado a fin de realizarse varios estudios, ‘Lico’, como le conocen sus familiares, amigos y ex compañeros de muy diversos equipos de fútbol americano, nos narró como está enfrentando las cosas, luego de que le fuera diagnosticada Insuficiencia Renal.



“Al principio te llega muy feo esa noticia, es un golpe muy fuerte, no me la creía, porque nunca imaginas que vas a estar algún día en esa posición, pero soy muy creyente, tengo mucha gente que me apoya, Dios con nosotros, y creo que todo va a salir bien, y si, al principio si tenia miedo, pero hoy, para nada” , narra el exjugador de Lobos de la UAdeC, Burros Pardos del ITS y Linces de la UVM Campus Saltillo.



Después de nueve días de estar internado en estudios y diversos tratamientos, ‘Lico’ abandonará el Hospital esperando que alguno de los 12 potenciales donadores pase todos los estudios y se pueda aprobar la donación.



“Gracias a Dios, me voy muy sorprendido, con el gran corazón que tiene mucha gente, algunos que conozco y otros que quizá alguna vez intercambie solo algunas palabras con ellos, pero que hoy están dispuestos a donar uno de sus riñones, y eso habla muy bien de la clase de personas que son”.



Ahora hay que esperar, pero por lo pronto el llamado de ‘Lico’ y de su familia, ha encontrado eco, en 12 personas que respondieron de inmediato ante el llamado del deportista saltillense.