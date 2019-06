‘Ya vamos de ganancia con el Metrobús’, Riquelme

Respecto a la realización del proyecto Metrobús en Coahuila y su posible cancelación en el lado de Durango, el gobernador Miguel Riquelme señaló hoy viernes que "nosotros ya vamos de ganancia", ya que se cuenta actualmente con tramos que prácticamente van al 95 por ciento de avance en la llamada ruta troncal.El funcionario señaló que el hecho de descalificar el proyecto en su modalidad metropolitana sí generó una molestia entre los diversos actores sociales de Coahuila, ya que la expectativa era que se beneficiara la población de toda la región como una zona metropolitana, no solamente a un estado."Eso habría que dejarlo claro, nosotros ya vamos de ganancia, es decir, nosotros ya tenemos un carril confinado desde la entrada de Torreón hasta Matamoros, que eso es muy caro, tenemos drenaje pluvial y drenaje sanitario en el bulevar Revolución hasta Matamoros, que no teníamos, nosotros vamos a tener tres terminales para los usuarios, no modifica absolutamente nada, nosotros ya vamos de ganancia, con la infraestructura que se construyó vamos a tener la modernización de un sistema, que a todas luces tenemos obsoleto y que bueno, la parte de Gómez Palacio con el sistema de transporte que ellos tienen ahorita y como estaba conformado y hacia donde llegaban los camiones, también va a sufrir modificaciones".Con información de El Siglo de Torreón