Ya viene la FILC, en su XXII edición

En su vigésima segunda edición, la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC) promete traer al público aficionado a la lectura y a la literatura una importante cartelera, con destacados autores y eventos culturales de gran realce.Teniendo a Japón como país invitado, a Sinaloa como estado invitado, y al Colegio Nacional y ACNUR (con el tema de migración) como instituciones invitadas, en esta edición, la FILC tendrá como eje temático “Migración: historia e identidad”.Ana Sofía García Camil, titular de la Secretaría de Cultura de Coahuila (SC), detalló que del 10 al 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario de Arteaga, perteneciente a la Universidad Autónoma de Coahuila, se darán cita autores destacados como Ray Lóriga (España), Koulsy Lamko (Chad), Joumana Haddad (Líbano), Luis Pescetti (Argentina), Yasuaki Yamashit (Japón), y los mexicanos Javier Sicilia, Benito Taibo, Héctor de Mauleón, Guadalupe Loaeza, Elmer Mendoza, Vicente Quirarte y Christopher Domínguez Michael.Además de contar con la destacada presencia de las autoras Fernanda Ampuero (Ecuador), Robin Mayers (Estados Unidos), Minerva Margarita y América Pacheco (México), entre otras.García Camil informó que son más de 200 actividades literarias las que se realizarán en esta edición de la FILC, entre las que se cuentan presentaciones de libros, conferencias, mesas de opinión, lecturas, actividades gastronómicas, exposiciones, cine, teatro, música, danza, capacitación y formación de promotores de lectura, jornadas de divulgación científica y el encuentro de periodismo cultural.“Contaremos 19 autores extranjeros provenientes de cuatro continentes y desde países como Japón, Estados Unidos, Líbano, España, Kosovo, Chad, Argentina, Ecuador e Irán. Además, más de mil 200 talleres infantiles, la edición de tres libros, una colecta de libros para el programa de lectura en hospitales y la Otaku feria del libro”, detalló la titular de la SC.“También las jornadas de divulgación científica y las jornadas de fomento a la lectura, impartidas por el FCE”.García Camil agradeció el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme y dijo que las instituciones coorganizadoras, como la UA de C y la Secretaría de Educación de Coahuila, han estado colaborando para que la Feria del Libro siga creciendo en prestigio y éxito.Asimismo, la Secretaria declaró que durante los días de la FILC estarán presentes la cantante Ely Guerra y el grupo musical Yucatán a Go Go, como parte de las actividades que se realizarán en esta feria.