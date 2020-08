‘Ya vieron que es de verdad’, así asaltan en 10 minutos dos combis y balean a pasajero

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Videos difundidos en redes sociales captan a dos sujetos asaltando con violencia a pasajeros de dos combis en el Estado de México. Los ilícitos ocurren con una diferencia de diez minutos.



Uno de ellos viste sudadera en color rojo y su cómplice sudadera negra. En el primer video captado a las 18:26 horas se observa que exigen a los usuarios sus pertenencias.



"Cámara, los celulares, los celulares… tu celular mi chava no te hagas que no traigas”, le dice uno de ellos a una de las pasajeras, mientras su cómplice saca una pistola y los amenaza ‘no vengo a jugar’.



Luego de algunos segundos, los delincuentes descienden tras amagar al conductor ‘normal, normal, aquí no pasó nada’.



Diez minutos más tarde, a las 16:36 los delincuentes ya habían abordado otra unidad, según se puede apreciar en un segundo video también difundido en redes sociales.



En esta ocasión, más agresivos, comenzaron a exigir celulares y carteras a los pasajeros.



Quiero que se vayan relajados, ya vieron que es de verdad, eh”, les dice el asaltante vestido con sudadero roja mientras les apunta con la pistola.



Su cómplice, se sienta a un costado de la puerta y golpea a uno de los pasajeros, a quien el otro sujeto le dispara en el estómago para amedrentar a los usuarios.



Además, amagan al chofer de la combi para que circule más rápido, ‘tendido, eh tendido’, mientras el lesionado es arrojado al suelo entre quejidos.



'Traemos el tiro arriba’, continúan diciendo estos sujetos, mientras los pasajeros entregan sus objetos de valor.



También le piden su celular al conductor, ‘Cámara el celular, mi chavo, no te hagas el loco, ya sé donde vives, en Guardias”.



En ambos casos, los hechos fueron captados por las cámaras de videovigilancia de las unidades de transporte público.



‘Me vale ve…, eso te pasó por pu…”, le dice uno de los delincuentes antes de bajar de la unidad de transporte público.



