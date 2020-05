Yadhira Carrillo pasa su cumpleaños en prisión junto a Juan Collado

Escuchar Nota

"Está muy triste mi suegra, mis cuñadas, mis hermanas que no pueden venir, sí se siente una tristeza brutal en la casa, en la casa de Juan y él ahí adentro una tristeza tremenda", dijo.



"No hablo jamás de esos temas, no toco jamás esos temas, solo decirte que estoy aquí con él y estaré siempre", aseveró.

La exactriz,, fue captada por las cámaras del programa, a su llegada al, para visitar a su esposo,Cabe mencionar que hoy es el cumpleaños de Carrillo, por lo que su presencia sorprendió a la prensa, quienes no dudaron en felicitarla, además de conocer sus declaraciones.En sus declaraciones Yadhira indicó que su suegra está muy triste al no poder estar con el abogado en este Día de las Madres, pues es el primero sin su ausencia.Mientras tanto, cuando se le preguntó sobre Leticia Calderón, sobre la venta de su departamento, ella evitó hablar del tema, al asegurar que "con esas cosas ella no se mete".