Yahir no detiene su carrera ni por lesión en la rodilla

A casi dos meses de sufrir un accidente que paralizó momentáneamente su camino, el cantante mexicano Yahir aseguró que está más fuerte que nunca para promover lo nuevo en materia musical a través del tema “Entre nosotros dos”.Al jugar béisbol, el originario de Hermosillo, Sonora, se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Luego de someterse a una intervención quirúrgica porta una férula que le mantiene inmovilizada la pierna.Puede caminar, pero apoyado con un bastón. Admitió que practica rutinas de ejercicio, pero nada que afecte la lesión, pues aunque está en proceso de rehabilitación todavía no puede realizar actividades de alto impacto.“Es una experiencia, he sido muy aventado tanto para la moto como para los carros de carreras, el box o escalar montañas. A todo lo que se pueda le entro y esto me pasó jugando béisbol”, explicó a Notimex en entrevista.Admitió que se accidentó por un descuido. “Soy muy apasionado en el béisbol, pero no debió haber pasado. Creo que uno tiene que valorar muchas de las cosas que hace y debido a esta situación hoy valoro la movilidad que tenía antes”.Aunque Yahir está preocupado, pues está en plena promoción de su propuesta musical, sostiene que nada lo detendrá y si tiene que ofrecer un concierto sentado en una silla lo hará, pero no le fallará al público con el que ya quedó.“Ya voy para dos meses así e insisto: no debió pasar esto. Desde el año pasado venía esperando a que saliera el sencillo (“Entre nosotros dos”) ya estaba listo con el video y que me fracturo”, recordó.Sin embargo “hay que salir delante de esto, hay que dar vuelta a la página y cuidarse. Tengo amigos que caminando por la calle venían mirando su celular, dieron un mal paso, cayeron en un hoyo o en la banqueta y se rompieron la rodilla. A todos nos puede pasar hasta haciendo lo más estúpido”.De acuerdo con el parte médico, Yahir deberá tomar un mes más de rehabilitación para caminar sin el apoyo del bastón y ya después intentará correr.En marzo cumplirá con tres fechas que ya tenía pactadas y cuando esté ciento por ciento recuperado presentará su nuevo espectáculo en varias plazas del país.“Entre nosotros dos” es el título de la canción que estrenó el 1 de febrero. Con la producción de Andrés Castro, es una mezcla de cumbia con pop y tintes urbanos.El video fue realizado en un pequeño pueblo pesquero a las afueras de La Habana, Cuba, con la participación de más de 100 extras, actores y bailarines.Es tan sólo la probadita de un concepto fiestero y alegre que Yahir dará a conocer en su próximo disco, pero sin abandonar las baladas.