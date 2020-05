Yahir ofrecerá concierto en línea por Día de las Madres

Escuchar Nota

"¿Qué más podemos hacer?, hay que cuidarlas y si bien es cierto que no vamos a dejar pasar esta fecha como si nada, lo mejor que yo puedo hacer es regalarle mi voz con algunas rolas que ya estoy ensayando con amigos que están viviendo esta etapa junto conmigo desde hace varias semanas", reveló.



"Te cuento la verdad, yo desde que comenzaron a cancelar eventos en donde me iba a presentar, incluso cuando el teatro decidió cancelar funciones, fue que tomé la decisión de ponerme a salvo. Verdad o no, la cuestión era estar en un lugar seguro y fue cuando vine a mi casa, estoy seguro que saldremos adelante y que, sobre todo, saldremos siendo mejores personas", agregó.



"Es muy chistoso porque con la vida que yo llevo, entre aviones y viajes, llegaba como doctor a visitar a mis papás, a mis hijos e incluso hasta en mi casa. Ahora no es que lo haya tomado como vacaciones, pero la mayoría hemos coincidido en que se extrañan esos detalles que eran tan comunes y que no les dábamos el valor que ahora tienen. Es algo que nadie había vivido y tengo la certeza de que tenemos que salir siendo mejores seres humanos", mencionó.



"Son muchas cosas, pero no queda de otra más que ser pacientes. Estamos en las últimas y vale más aguantar. Debemos cuidarnos para poder ser un ejemplo ante los ojos de quienes no pensaban que México podría darle cara a algo como esto", recalcó.



sigue atendiendo las recomendaciones de sana distancia, por lo que no podrá ver a su madre este 10 de mayo.Pese a esto, el cantante sonorense sigue desde casa, en San Carlos, Sonora, donde se ha conectado a través de plataformas digitales para adelantar un poco de lo que ha preparado durante los últimos días con el fin de sorprender a su madre y, de paso, a todas las mamás mexicanas que quieran escucharlo en vivo.El intérprete cantará desde casa y podrá ser visto este domingo 10 de mayo a las 18:30 horas a través de Facebook Live.Pese a que nuestro país atraviesa por la etapa mas crítica, Yahir es consciente de que siguen existiendo personas que prefieren hacer caso omiso a lo delicada de la situación, por tal motivo el cantante decidió marcar distancia desde un principio pues no estaba dispuesto a arriesgar su salud, ni la de sus seres más allegados.Con el tradicional cerro Tetakawi a sus espaldas, el intérprete de "La Locura" ha tomado este tiempo para reflexionar sobre lo verdaderamente importante en la vida: un abrazo, un beso o el simple hecho de poder estar con los suyos.El lanzamiento de música nueva, la temporada y gira nacional de "Hoy no me Puedo Levantar", así como la grabación de varios programas de televisión, son las cosas que Yahir dejó a medias por culpa de la cuarentena.