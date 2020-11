Yalitza Aparicio comparte foto con espectacular vestido

Escuchar Nota

Las gratificaciones personales y profesionales para Yalitza Aparicio no dejan de llegarle a manos llenas y es que pese a que su compañero Carlos Rivera no estará en la premiación de los Latin Grammy, la mexicana está más que preparada.A través de su cuenta de Instagram, Yalitza Aparicio ha dejado verle a sus fans y seguidores que está más que lista para esta noche, que promete ser otra grande e inolvidable.Contrario a lo que muchas personas creen, Yalitza Aparicio es una digna representante de nuestro país y por ello que pise escenarios como los del Oscar y ahora el de los Latin Grammy es algo que merece la pena celebrarse, pues de una u otra forma, sienta un precedente.Desde que fue anunciada como anfitriona de los Latin Grammy, Yalitza Aparicio no ha dejado de compartir algunos momentos de la preparación y la logística que hay detras de un evento de esta magnitud.'Éxito chula te ves de lo más hermosa', 'Que orgullosa me siento de ti, de tus logros, triunfos, todo lo bonito de la vida siempre y sigue brillando', ¡Arriba Oaxaca!, Qué viva México, Oaxaca y la diversidad cultural que nos hace tan grandes', son algunos de los comentarios que recibió la actriz en una foto en donde aparece vestida con un vestido rojo.Con información de Excélsior