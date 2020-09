Yalitza Aparicio, de Roma a youtuber para reivindicar su esencia y raíces

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La actriz mexicana Yalitza Aparicio ha demostrado recientemente que su carrera no se limitó al éxito de la película Roma (2018) y, además de embajadora de buena voluntad de la Unesco, ahora es también youtuber con canal propio.



Esta misma semana, presentó en su canal de YouTube una charla con la artesana textil María Enedina, para presentar la importancia del huipil tradicional mixteco, como parte de su interés de seguir mostrando su cultura al mundo.



Fue a finales del mes de julio que la actriz oaxaqueña anunció la llegada de su canal a esa plataforma de videos, y desde entonces ha sumado a más de 40.000 seguidores con los que comparte sus tradiciones, sus aspiraciones e incluso sus propios defectos.



En su video más reciente, se observa a Yalitza teniendo una conversación con la maestra María Enedina quien muestra el proceso que se lleva a cabo para hacer el huipil tradicional de Tlaxiaco, comunidad de la que es parte Aparicio.



En su canal también se pueden encontrar reflexiones en torno a la realidad, como el video dedicado al llamado Caso Narvarte, el multihomicidio sucedido en el 2015 en el que cinco personas perdieron la vida, entre ella el fotoperiodista Rubén Espinosa.



Entre sus videos, también hay una lista de las mujeres que admira o mensajes de cuidado para protegerse de la COVID-19.



Pero no solamente se trata de un espacio informativo, pues es también es un blog personal en el que la actriz logra expresar sus sentimientos y presentar una parte de ella que pocos han visto.



Como en su video "10 cosas que odio de mí", en que el que se sincera con respecto a sus debilidades y fallas como persona.



Hasta ahora su canal cuenta con siete publicaciones que ha impulsado también desde sus otras redes sociales, en donde complementa la información que presenta con contenidos menos formales.



Aparicio interpretó a una empleada de hogar indígena en "Roma", la película del mexicano Alfonso Cuarón que se llevó en 2019 el Óscar a mejor dirección, mejor película extranjera y mejor fotografía.



Aunque la oaxaqueña no se hizo con la estatuilla, fue la segunda artista mexicana en obtener la nominación a los premios de la Academia de Hollywood como mejor actriz (tras Salma Hayek) y, desde que la película vio la luz, Aparicio ha sido aclamada en todas las alfombras rojas.



Procedente de una familia humilde del sureño estado mexicano de Oaxaca y sin formación artística, Aparicio se presentó al casting para protagonizar el filme de Cuarón, fue seleccionada y recibió múltiples alabanzas por su interpretación.



Además, ha protagonizado la portada de numerosas revistas de moda y se ha convertido en la primera mujer de ascendencia indígena en aparecer en la primera página de la revista Vogue. EFE