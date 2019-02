Yalitza Aparicio es un tesoro nacional: Glenn Close

En la cuenta regresiva para conocer quien se llevará el máximo galardón del cine aen sus principales categorías Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz, Glenn Close ha sorprendido a sus seguidores y al mundo al compartir una fotografía junto a Yalitza Aparicio con quien por cierto comparte nominación en la misma categoría en la gala del Premio Oscar.En su Instagram, la protagonista de la película The Wife publicó una fotografía en la que aparece abrazando a Yalitza quien aparece con una gran sonrisa. Ambas usando ropa clara y encantadas por el encuentro durante la recepción de Hollywood Women in Film. Además de la gran foto, también llamó mucho la atención el gran mensaje que envió a sus seguidores y a los mexicanos.“Yalitza y yo de blanco en la recepción de Hollywood Women in Film. Ella es un tesoro nacional mexicano revolucionario”, escribió Glenn.La actriz de 71 años se une a una serie de celebridades que han reconocido el trabajo de Yalitza al interpretar a Cleo en ‘Roma’, película de Alfonso Cuarón . En cuanto a Glenn, la hemos visto interpretando a ‘Cruella De Vil’ una de las villanas más icónicas de Disney, en 101 Dálmatas en 1996.Hasta ahora, la imagen ha conseguido más de 25 mil likes y cerca de mil comentarios casi todos positivos y que les expresaban cariño a ambas.