Yalitza Aparicio habla de su vida amorosa; asegura no negarse al amor

"Creo que hay tiempo para todo. No hay que negarse a nada, pero creo que cada cosa se va dando a su debido tiempo", dijo la actriz en una entrevista para el programa De primera mano.



"Sé que hay personas ansiosas por ver qué otro paso voy a dar en lo que respecta al cine. Lo único que les puedo asegurar es que me estoy preparando, lo estamos trabajando. Algunas cosas se estaban rodando, pero se tuvieron que suspender por la situación del país, esperemos más adelante", señaló.



Yalitza Aparicio ha seguido el camino del activismo luego de su éxito en Roma por su actuación en la película del director Alfonso Cuarón, ganador del premio Oscar. La actriz se suma a una lista de famosos que luchan a favor de los derechos humanos, además sigue preparándose para continuar con su carrera artística. Sin embargo, uno de los temas que han generado gran especulación es su vida amorosa. Durante el mes de marzo, se dio a conocer que André Montes, pareja sentimental de Yalitza Aparicio, eliminó todas las fotos que tenía con la actriz, después de que su ex pareja "alertara" a la protagonista de Roma sobre el presunto actuar violento de éste. Además, ambos dejaron de seguirse en las redes sociales. Tras la polémica, Yalitza Aparicio habló sobre su vida amorosa y aclaró si ahora que tiene más tiempo libre se daría tiempo para el amor. Sin embargo, la actriz no quiso dar más explicaciones sobre su vida privada, pues aseguró que aún está aprendiendo cómo hablar de temas personales con la prensa. "No sé cómo trabajan los demás actores. Es algo a lo que también me estoy dando a la tarea de investigar de cómo llevar tanto su vida personal como su vida pública, ya sea para que todos se enteren o tenerla separada. Pero, les digo soy nueva en este medio, estoy aprendiendo, cometiendo muchos errores", mencionó. La actriz, quien publicó su primer artículo de opinión para el medio The New York Times, mencionó que la cuarentena por el COVID-19 fue un obstáculo para que pudiera continuar con su trabajo como activista, pero también tuvo que parar con sus nuevos proyectos en la pantalla grande.