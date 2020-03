¿Yalitza Aparicio termina su relación amorosa?; borran todas las fotos

Escuchar Nota

“Una vez me bajó de las escaleras de los pelos, no recuerdo ni por qué se enojó. Pero después se arrepintió, me pidió perdón y me prometió que ya no lo volvería a hacer… aunque sí lo volvió a hacer”, contó Wendy Ahumada.

La pareja sentimental de Yalitza,, luego de que su ex pareja alertará a la protagonista de Roma sobre el actuar violento del éste.hasta que la ex pareja del joven, Wendy Ahumada, en entrevista para TV Notas asegurara que éste era un padre irresponsable y un hombre violento, pues en algunas ocasiones la agredió física y psicológicamente.A pesar de que Yalitza Aparicio no se pronunció al respecto,, pues éste borró todas las fotos que tenía con la actriz y ambos se dejaron de seguir en las rede sociales.En un inicio,Con información de Milenio