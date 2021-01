Yalitza Aparicio y Ester Expósito se unen en contra de la violencia de género

Escuchar Nota

“Una serie de mujeres extraordinarias que desafiaron la violencia y las guerras”, así definen al proyecto de cine “Peace peace now now” en el queparticipará para alzar la voz por “Las Abuelas de Sepur Zarco”, sobrevivientes de la violación y el saqueo de su ciudad durante décadas de guerra civil en Guatemala.ha destacado por ser defensora de las causas feministas. En septiembre del año pasado formó parte de una campaña de Dior en la que representaba el poder de las mujeres. Ahora junto a otras actrices como Ester Expósito hablará de las luchas de otras mujeres.Aunque no ha hecho declaraciones al respecto, a través de la cuenta de Instagram del proyecto le dieron la bienvenida en marzo del 2020, pero fue hasta hace unos días que, protagonizado por Aparicio.Siendor, se ha dedicado desde entonces a ser defensora de los derechos de los marginados. Para esta serie de sólo cuatro capítulos demostrará que los esfuerzos de varias mujeres reunidas pueden lograr hacer justicia. Las abuelas de Sepur Zarco lograron imponer cadena perpetua a exoficiales militares acusados de violación, asesinato y esclavitud.Mientras que en Barcelona, España el 12 de diciembre terminaron de filmar el último episodio,, quien destacó por su participación en la serie juvenil de Netflix, "Élite"., una mexicana ahora exiliada en España, que descubrió una red de pedófilos dirigida por narcotraficantes mexicanos.Aunque aún no se sabe el estreno de la serie, se han revelado detalles como el elenco, en el que también participan Daniela Vega y Shirley Manson. Las directoras de cada capítulo son Ignacia Matus, Javiera García Huidobro, Pepa San Martín e Isabel Coixet. El productor Sergio Karmy dijo al portal estadounidense Variety que “La primera temporada se enfoca en las mujeres latinoamericanas, mientras que la próxima temporada se extenderá a otros países del mundo”.