Yalitza estuvo a punto de rechazar papel en Roma

Escuchar Nota

"¿Qué le diría a la Yalitza de antes de hacer el casting? Le diría: '¡Arriésgate, el que no arriesga no gana!'", expresó la nominada al Oscar, seguido de una risa, todavía muy tímida, como si el consejo tuviera que seguir diciéndoselo constantemente para recordar que tiene bajo el brazo éxito y fama mundial.



"Claro que quiero continuar con la actuación, de hecho, para mí esta (entrevista), es un mensaje a la sociedad de que continuamos en el cine con proyectos, cada uno se toma su tiempo, no es tan rápido como pensamos. Vemos películas que lanzan todos los días, pero cada una toma mucho tiempo", explicó Yalitza.



"Son muchas emociones encontradas, creo que esta sensación (es igual a la) de aquella vez en las que anunciaron las nominaciones (al Oscar) y también es esta inquietud de seguir dándole voz y visibilidad a las comunidades indígenas y una representación correcta hasta donde yo pueda, siempre estoy intentando hacer mi máximo esfuerzo.



"Y hacer una buena representación y ahora también es con el nombre de México, dejar bien al país y espero no ser la única representante de estas comunidades indígenas, sino que espero que se habrán más las puertas. Y digo de las comunidades indígenas porque sabemos que no soy la única mexicana que pertenece a la Academia”, agregó.



“Al racismo lo hemos normalizado, creo que esta invitación forma parte de decir que tenemos las capacidades y las cualidades para no seguir clasificándonos solamente por las apariencias y hago una exhortación a todas las personas a que confíen en ellos, no se puede continuar en este ritmo de vida en el que te digan hasta dónde puedes llegar”.



En 2019, Miguel Ángel Antonio Martínez Oceguera, director de la Casa de Cultura de Tlaxiaco, Oaxaca, contó —en entrevista con el periódico Milenio — que el día en el que Grace Obreros realizó el casting para elegir al personaje Cleo,Yalitza esperaba en una banca a su hermana Edith mientras hacía la prueba para el papel, pero con su "buen ojo", Grace le pidió a la hoy actriz multipremiada que se animara a participar:A la distancia y con el éxito que significó para Yalitza haber dicho que sí, en exclusiva para Quién confesó qué le diría a su yo del pasado, que en un principio se negó a formar parte del filme más íntimo de Alfonso Cuarón, en el que tuvo la bella tarea de encarnar a una de las mujeres más importantes en la vida del cineasta.Aparicio tiene claro que, a pesar de que ha dictado conferencias en Harvard University, fue nombrada por la UNESCO como embajadora de buena voluntad o logró ser columnista invitada en The New York Times, quiere seguir dedicándose al mundo del cine.La mujer de 26 años confirmó que "sí hay proyectos en puerta, algunos varados, otros a los que todavía les falta depurar algunas cosas, pero ahí están". Esa cercanía con el séptimo arte será total, ahora que la Academy of Motion Pictures Arts and Science (AMPAS) la eligió para ser miembro activo, al lado de la española Ana de Armas.En esta oportunidad, Yalitza enfatizó que éste y todos sus triunfos tienen en común que le permiten seguir alzando la voz en nombre de las comunidades indígenas en México, que siguen siendo victimas de una racismo latente, aunque lamentablemente ya normalizado.Yalitza, en entrevista telefónica, hizo un llamado urgente en contra del racismo, al hacer eco de un tweet en el que escribió: "Así es, soy prieta, prietita linda y con la frente en alto", en un claro intento de visibilizar que esa palabra, en nuestros días, se sigue usando como insulto, pero que ella la ve como una muestra inequívoca de grandeza.Expresó Aparicio, quien consideró que con todo lo que ha sucedido, en Estados Unidos con la muerte de George Floyd o en México con la de Giovanni López, "es una gran oportunidad para seguir demostrándonos que debemos dejar estos comportamientos a un lado y yo seguiré hablando de esto para que no se siga normalizando”., sé que muchos comentarios que me han llegado son de: '¿Cómo se te ocurre hablar así de México?', 'Nos estás dejando en mal' o 'En México no existe eso', pero sí existe, sólo que no lo queremos ver".Con información de Quién