Yalizta Aparico le dice adiós a su melena XL por una buena causa

Comentarios como: “¡Me encanta el cambio!”, “¿Dónde puedo hacer lo mismo?” y, “Hermosa por dentro y por fuera”, son los que más se repiten en la publicación de Yalitza Aparicio.

Sin duda alguna una de las mujeres que no deja de sorprendernos es Yalitza Aparicio, pues desde que llegó en los escenarios gracias a “Roma”, ha inspirado a cientos de mujeres a luchar por sus sueños y hasta el día de hoy no ha dejado de hacer noble labor., donde acompañada de personajes como Cara Delevingne o Charlize Theron, logró plasmar su identidad y causó revuelo internacional en ser la primer oaxaqueña en una campaña de Dior, pero en esta ocasión vuelve a dar un gran paso en su carrera y nosotras te diremos por qué.Desde Instagram la también docente publicó una serie de fotografías donde se le puede ver con su icónica melena XL, la cual , ella decidió cortar para apoyar a las mujeres que luchan contra el cáncer.En el mismo post,como es la lucha contra el cáncer es para ella cumplir uno de sus grandes sueños.En esta campaña de Head & Shoulders, la actriz nominada al Óscar podrá transmitir su seguridad y fuerza a las mujeres que más lo necesitan y que desgraciadamente son atacadas por esta terrible enfermedad que muchas veces es incurable y deja terribles secuelas en sus afectadas.La publicación de Yalitza Aparicio se viralizó en cuestión de minutos, pues al día de hoy la foto del cambio en su melena ya superó los 255 mil likes en Instagram, además esta publicación que ella realizó en la noche de ayer, ha levantado los mejores comentarios del público en redes sociales.En esta campaña la vemos luciendo un look muy casual compuesto por unos jeans de tiro alto color azul marino y una camisa azul claro con las mangas remangadas, además destaca su sencillo makeup que sin duda alguna es una opción ideal para esos días donde solo buscas relajarte. Pero lo más cool es el nuevo resultado de cortar su pelo, pues obtuvo una melena corte Bob que se le ve fantástica.