Yanet García enciende las redes con sensuales fotografías en Los Ángeles

dejó a todos con la boca abierta y es que desde que decidió irse a vivir a Estados Unidos está preparando varios proyectos, pero no descuidó lo que sabe hacer mejor, se trata de tomarse fotos muy sexys donde sucausa sensación.Resulta que la exchica del clima ya comenzó a tomarse fotos muchodesde que se fue a vivir a, donde le va de maravilla pues ha presumido sus logros por lo que festejó con esta foto demasiado sensual que alcanzó más de 240 mil likes y varios comentarios de todo tipo.Construir el cuerpo que siempre has deseado te puede tomar años de esfuerzo, dedicación y mucha disciplina. Pero recuerda cada día estarás más cerca de tu objetivo. Muchas personas te dirán que NO es posible, se burlarán de ti y hasta te juzgarán. El mejor consejo que te puedo dar es ENFOQUE, DETERMINACIÓN Y PACIENCIA. Si sabes lo que quieres nada ni nadie podrá detenerte. Cree en ti y lucha por tus sueños..." dice parte del mensaje de la regiomontana.Por si fuera poco muchos pensarían que después de haber salido del programa Hoy donde obtuvo gran popularidad la modelo perdería fans, pero resultó todo lo contrario ya que la mujer es toda una bomba debido al talento y cuerpazo que se carga.wow que cuerpazo, motivación", "Gracias por publicar tan hermosa foto", "Magnifica mujer.. hermosa bella y sensual.. Feliz 2020", le escribieron sus millones de fans por la imagen que paralizó a EU.