Yanet García responde a los rumores del supuesto romance con Raúl Araiza

Yanet García no se quedó callada y por fin habló del escándalo en el cual se le relacionó con Raúl Araiza, pues como todos saben se empezó a decir que la guapa mujer fue la responsable del divorcio del conductor el cual se dio a conocer hace unas semanas en el programa Hoy."A mí ya me inventan cada cosa que no sé de verdad. Yo a Raúl lo adoro, lo admiro mucho. Es mi compañero de trabajo, del teatro, mi novio lo conoce, son súper buenos amigos. En realidad, nunca ha habido nada. Yo digo a ver dónde está una fotografía, un video no existe porque solo tenemos una bonita amistad, yo no sé en qué momento la gente empieza a inventar tantas cosas", expresó Yanet.Tras dicha explicación la regiomontana desmintió algún tipo de romance con el famoso 'negro', quien ha disfrutado la vida de soltero al máximo, ya que en su cumpleaños se fue ala playa con sus grandes amigos Mauricio Mancera Y Paul Stanley quienes lo han apoyado en este proceso.Mientras tanto Yanet se encuentra muy ocupada pues quiere cerrar el año con broche de oro, aunque se dice que la razón por la cual está muy ocupada es por que podría dejar el matutino Hoy para irse a trabajar en Estados Unidos, pues al parecer busca nuevos proyectos relacionados con la actuación.Cabe mencionar que la chica del clima se ha dado a conocer por el tremendo cuerpazo que se carga, sobretodo por su enorme retaguardia la cual es una de las más elogiadas de las redes sociales.