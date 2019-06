Yaneth se escucha nerviosa: hermana

Tras difundirse un audio de Gabriela Yaneth Escobar, la joven reportada como desaparecida el pasado sábado, y de quien sus padres sospechan que fue secuestrada, su hermana, Kathya Escobar, reconoció que su familiar se ha comunicado con su madre, pero que la conversación está forzada y que se nota que su hermana sentía temor al hablar.Del audio en donde Gabriela dice haber pagado para fingir un secuestro, Kathia dice que Gabriela Yaneth se notaba nerviosa, como si la estuvieran obligando a decir las cosas.“Mi familia y yo conocemos a mi hermana, pero déjenme decirles que en este momento no estamos viendo a mi hermana, no sabemos si está bien o mal y ninguno de ustedes lo sabe”, comentó Kathia.Aseguró que seguirán buscándola, pues no están de acuerdo con las acciones que las autoridades están realizando, quienes tratan de desacreditar el secuestro de la joven.