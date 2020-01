Yate de lujo que se convierte en submarino; capricho de millonarios

No, no es un súper vehículoes un capricho solo apto para unos pocos.este yate es mucho más que un barco para surcar los mares, es una nueva clase de megayate que combina la comodidad y el lujo de este tipo de embarcaciones con la tecnología y el diseño de un submarino.Se trata de un concepto de lo más futurista que ofrecerá las comodidadesque ofrece la navegación de inversión y según su creadora, una opción perfecta para reuniones de trabajo que requieren de cierta confidencialidad o de espacio de recreo para grandes fortunas.“Muy a menudo, los propietariospara poder ofrecer a sus amigos y familiares algo especial, y ciertamente un crucero de buceo de este tipo no tiene precedentes en el mercado de los superyates” señalan desde la empresa que ha dado forma a este sistema híbrido.La encargada de diseñar esta magnífica obra de ingeniería capaz de sumergirse hasta 300 metros durante 10 días sin necesidad de salir a la superficie ha sido la ingenieraLa embarcación, que contará c, está pensada para funcionar con un sistema de celdas de combustible diésel-eléctrico y un motor que proporcionará un alcance de 3.862 km con una velocidad de 16 nudos (30 km) en la superficie y 12 nudos (22 km) bajo el mar. En su interior, todo es pura exquisitez y exclusividad. La nave está diseñada con tres niveles de cubierta con suites VIP, salón principal, un centro wellness, piscina, bar y gimnasio, entre otras muchas comodidades.Pese a que ya existen planos e imágenes de cómo sería el diseño definitivo, la italiana afirma que, si “el primer automóvil eléctrico fue construido en 1884 y solo está en el mercado hoy en día, es imposible pensar que un modelo como este pueda salir al mercado pronto”.Todavía no se sabe la cantidad que costará el barco, pero lo que sí está claro es que lo más seguro es que superará los 100 millones de dólares.