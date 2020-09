Yeidckol Polevnsky se registra como candidata a presidencia de Morena

Escuchar Nota

“Me siento orgullosa de ser fundadora de Morena porque para estar en Morena se necesita tener mucha convicción, mucha entrega, muchos sueños, muchas ganas de caminar y de trabajar; por eso Morena es mi pasión absoluta. Vamos a ganar la encuesta, vamos a ganar la presidencia y vamos a ganar el Congreso, el que poco pide poco espera y yo voy por todo”, mencionó.

Mensaje a simpatizantes y militantes de morena #Yeidckol https://t.co/rd6Jp9gUzq — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) September 8, 2020

“Me engañaron diciéndome que había unos pocos. Tengo el nudo en la garganta y estoy a punto de llorar de la emoción de ver a tanta gente. Estoy muy contenta, muy emocionada, rebasaron todas mis expectativas y estoy muy feliz. Extraño los mítines porque es lo que más me gusta hacer, tocar puertas, estar con la gente y brigadear, porque en eso nadie me gana”, dijo.

Tras su registro, la candidata, quien se desempeñó ya como dirigente de este instituto político, aseguró que va por todo y que ganará la presidencia de Morena.La candidata mencionó que cuando logre hacerse con la dirigencia del partido, logrará mantener la mayoría en el Poder Legislativo en 2021.Yeidckol Polevnsky y sus simpatizantes dirigen unas palabras al público que se encuentra en las instalaciones del INE, las cuales son transmitidas en vivo a través de Twitter.Un contingente de aproximadamente 300 personas la esperaba a su arribo al INE, portando pancartas y lanzando gritos. Una valla humana fue organizada para que Polevnsky entrara al INE y se registrara como candidata.“Es un momento de mucha seriedad y responsabilidad porque se trata del partido más grande de México el partido en el poder, la esperanza de México, quiebra creen que es posible hacer un cambio verdadero, hacer campañas y cumplir lo que se dice en campaña que es lo que está haciendo el presidente López Obrador. Porque hay algunos que no se dan cuenta que no se dan cuenta que las c