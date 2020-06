Yellow Day: el día más feliz del año, conoce esta tendencia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Desde hace algunos años el día más feliz del año, el 20 de junio en 2020, consiguió posicionarse como una tendencia mundial de fácil etiquetado y reconocimiento inmediato. Todo en las pantallas se tiñe de amarillo y ¡de felicidad!, te contamos en qué consiste el Yellow Day.



¿Por qué se celebra el Yellow Day?

Hoy celebramos esta fecha viral marcada en el calendario desde 2005 porque el psicólogo británico Cliff Arnall, experto en motivación, en enero de ese mismo año ideó para una campaña publicitaria la fórmula matemática del Blue Monday, el supuesto día más triste del año, por ese motivo pensó que también era necesario evidenciar todo aquello que nos hace felices para así tenerlo muy presente.



¿Qué significa Yellow Day?

En esta investigación sobre la felicidad, Arnall resolvió que el Yellow Day suele recaer de manera habitual en la tercera semana del mes de junio mediante una ecuación:



O + (N xS) + Cpm / T + He. En la que O significa estar al aire libre y disfrutar de actividades en el exterior, N es la conexión con la naturaleza (en plena floración), S es la socialización con vecinos y amigos, Cpm representa los recuerdos positivos de la infancia, T es la temperatura media cálida, y He, las ansiadas vacaciones.



Todo muy matemático, muy comercial y muy de sentido común: suele coincidir con el solsticio de verano, en junio aumentan las temperaturas sin ser asfixiantes (por lo que pasamos más tiempo fuera de casa), los días son más largos por lo que hay más horas de luz, lo que influye en nuestro estado de ánimo debido a la serotonina y melatonina generadas en mayor medida por nuestro cuerpo, las vacaciones están a la vuelta de la esquina, hay horarios intensivos y pagas extras en algunos caso



Así que no es de extrañar que hoy, 20 de junio, que además es sábado, te sientas comprensiblemente optimista y quieras celebrar el día más feliz del año con tus amigos o familia, en la naturaleza o en alguna terraza al sol o haciendo alguna escapada a una de esas playas o destinos estivales con los que llevas soñando desde el día 14 de marzo, un verdadero Blue Saturday que no necesitó de ninguna fórmula matemática para recordarnos que, hasta la fecha, ha sido el peor día del año.