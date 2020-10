Yo lo cuidé en su adicción: responde el Jr. a críticas de JC Chávez

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Julio César Chávez Jr. respondió a las críticas que recibió por parte de su padre, luego de caer ante Mario Cázares el pasado mes de septiembre, sobre las cuales, afirmó que sus hijos no triunfaron el boxeo por falta de hambre.



"No era hambre de que me faltara dinero, porque mi papá se había quedado sin nada, se habían divorciado mis papás y yo cuidé toda la vida a mi papá en su adicción", dijo el Junior.



Por otro lado, Chávez Carrasco, explicó que su propio trabajo lo ha ayudado a ser quien es hoy en día, pues considera que en algunos momentos de su vida, nadie ha estado para apoyarlo.



"Todo eso me dio hambre para ser campeón del mundo y para continuar, a pesar de que no siempre me han ayudado, como la última decisión", sentenció Julio César Chávez Jr.













Con información de Milenio