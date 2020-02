‘Yo los maté’, confesó Diego Santoy y por eso no saldrá libre: abogado

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A pesar de que el pasado 14 de febrero le concedieron un amparo a Diego Santoy Riveroll, su sentencia no quedará anulada y no saldrá libre. Así lo afirmó el abogado Roberto Flores Treviño, quien, en su momento, representó a la familia Peña Coss tras el infanticidio de los niños Erik y María Fernanda.



El defensor explicó, en entrevista con Milenio, que el proceso contra “El asesino de Cumbres”, nunca se cerró. Por ello, el amparo no es nada “contrario a la ley”. Y, aunque no se explica por qué le otorgaron el amparo, la resolución emitida en 2010 no será anulada.



Sin embargo, aunque los careos con los involucrados (Érika Peña Coss, Tere Coss, entre otros) sí se repongan, Diego Santoy es un asesino confeso, por eso no saldrá libre.



Aquí la parte más importante y el punto toral dentro de este juicio se llama asesino confeso. (El asesino de Cumbres) confesó en el juzgado que es el autor material de los homicidios. Y de ahí no hay nada que hacer. Él confesó ‘Yo los maté’”, externó el abogado.



Por otro lado, el litigante expresó que hay una decadencia social porque la gente no tiene empatía en torno al caso de “el asesino de Cumbres”.



Para mí han sido 14 años de ver qué es lo que está pasando en la sociedad. A todo el mundo se le olvidó el asesinato de una hermosa niña de cuatro años y un varón de ocho años que fueron brutalmente asesinados”, puntualizó.





Con información de Milenio.