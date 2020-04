Yo me voy a Uruguay o Argentina y soy figura: Briseño

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Antonio Briseño, defensa central de Chivas de Guadalajara, destacó que la Liga MX es de gran calidad, con futbolistas importantes y que no le pide nada a otras en el continente. El “Pollo” se aventuró a decir que si fuera a Uruguay o Argentina él sería figura.



El zaguero tiene experiencia fuera de México al estar un año en el Feirense de Portugal, cuadro con el que destacó en la Primeira Liga, donde fue considerado en el equipo de la semana.



“Yo me voy a Uruguay o Argentina y soy figura. No te estoy diciendo Boca Juniors o River Plate, voy a un equipo normal y me va a ir bien”, dijo Briseño.