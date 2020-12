Yo no mato a ningún jugador: Koeman

Escuchar Nota

Inglaterra.- Ronald Koeman no cree que su mensaje directo y claro ofenda a los jugadores del Barça. Todo lo que dice en la sala de prensa, asegura, lo ha dicho antes en el vestuario. Ahí dentro no ha escuchado ninguna queja. "Yo no mato a ningún jugador", afirma el técnico cuando comparte en público alguna crítica, "intento siempre respetarles y apoyarles". Pero, al mismo tiempo, concede el técnico holandés, entiende que en un club como el Barça es absurdo negar lo evidente, como son algunos errores individuales clamorosos que han costado goles o la mala marcha del equipo.



Koeman siente que conserva confianza de sus hombres pese a los resultados. Y lo siente porque no tiene motivos para pensar lo contrario. "El otro día salió que el vestuario quiere jugar con un sistema diferente y no es verdad. Es mentira. Hablo con ellos cada día y no me han dicho nada del sistema. Ni de mis ruedas de prensa", rebatió, antes de recibir este domingo la visita del Levante (21 h.).



Concentración, agresividad y experiencia



El entrenador del Barça sigue preocupado por los resultados pero no tanto por las prestaciones del equipo. A su juicio, los marcadores no reflejan fielmente lo que sucede en el campo simplemente "por detalles". Detalles que corresponden más a aspectos de "concentración", "agresividad" y "experiencia", pero no a la calidad de los jugadores, como, por ejemplo, "saber hacer una falta en el momento adecuado". O afrontar con mejor disposición el partido ante la Juventus, "en el que nos dejamos dominar".



Detalles que, por otro lado, tampoco son producto de las disfunciones del sistema, cuya utilización sigue defendiendo por "las características" de los jugadores que tiene en la plantilla. Koeman analiza los goles encajados y solo ha visto tres de los once de la Liga que correspondan al juego en sí; los restantes corresponden a córneres, penaltis o una pésima ejecución de un saque de banda como en Cádiz.



Más oportunidades que nadie



Para contraponer las críticas al dibujo táctico, Koeman también ha recordado que el Barça es "el equipo que ha creado más oportunidades de gol que ninguno". Los fallos del área propia por la falta de agresividad también se producen en la ajena, en este caso por "la falta de efectividad".