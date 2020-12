‘Yo quería llevar a mis hijas a la playa’; llegó a Monterrey de raid

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. La señora Rosa Isela Ramírez Vázquez confesó que nunca quiso ir a Monterrey donde fue encontrada deambulando en la colonia Colinas de San Jerónimo, sino que quería llevar a sus niñas a la playa, lugar en donde estaría más tranquila, por lo que las tomó de la mano y se aventuró a pedir un raid a un trailero.



“Yo me fui en tráiler, pedí un raid, no me dio miedo que el trailero me pudiera hacer algo porque yo soy muy fuerte”, comentó la joven de 23 años, madre de una pequeña de 4 años y otra de 6.







Britany y Alejandra, las pequeñas hijas de Rosa Isela Ramírez, la mujer saltillense que fue encontrada deambulando en Monterrey, permanecen resguardadas por la Pronnif, luego de haber sido traídas por las autoridades del DIF Capullos, ubicado en Guadalupe Nuevo León.



Sin embargo, la mujer quien hace unos días armó una movilización policiaca en el ejido Padre Santos cuando aseguró que había visto a una niña arrojada en la noria, desea recuperarlas.



“Fumaba cristal, fumaba mota, pero son puras cosas que te dañan y he comprendido todo eso, pero yo estoy dispuesta a dejarlo por mis hijas, porque todos nos equivocamos. Y la he cag…, pero yo lo estoy haciendo por mis hijas y yo sé que Dios me está ayudando”.



Mientras tanto, su padre José Ramírez, está dispuesto a hacerse cargo de las pequeñas Britany y Alejandra con tal de que no tengan que estar lejos de su familia.



“Yo lo que quiero es recuperar a las niñas y meter a mi hija a rehabilitación, pero la licenciada no me dice nada”, sostuvo.



Por su parte, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia informó que se buscará una familia de apoyo para que se quede al cuidado de las menores, pero por lo pronto, mientras se investiga con quién es conveniente que vivan, seguirán en la Casa Hogar.