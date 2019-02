‘Yo soy la voz de todas las mujeres a quienes han llamado indias’

Yo soy la voz de todas mujeres a quienes han llamado Indias, he demostrado que la condición de indígena no es impedimento para lograr nuestros objetivos, todas llevamos una Simplemente María en el corazón. — Yalitza Aparicio Martínez (@YalixaAparicio) 21 de febrero de 2019

Ni siquiera yo me reconocí en esta portada de la revista @holamexico no sabía que tengo que ser más alta y blanca para ser aceptada por los lectores, menos Photoshop y más piel cobriza. pic.twitter.com/eDgcThEY4e — Yalitza Aparicio Martínez (@YalixaAparicio) 21 de febrero de 2019

En su cuenta de Twitter, la oaxaqueña Yalitza Aparicio, protagonista de la película Roma, y nominada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para el Premio Oscar como mejor actriz, lanzó hace unas horas un posteo que resume lo que socialmente vive en estos momentos."Yo soy la voz de todas mujeres a quienes han llamado Indias, he demostrado que la condición de indígena no es impedimento para lograr nuestros objetivos, todas llevamos una Simplemente María en el corazón", escribió.El comentario, de inmediato fue comaprtido y las opiniones en él son, sobre todo, de apoyo y agradecimiento. Juntos, Yalitza y AlfonsoCuarón han logrado dar una sacudida a la sociedad con la presentación d euna película en donde se narra la importancia de quienes están a cargo del servicio doméstico, e incluso se ha abierto el debate en torno al racismo y la discriminación.A nivel nacional, el IMSS anunció que se dará servicio a todas las trabajadoras del hogar.Le han escrito a Yalitza Aparicio, por ejemplo:"Eres el mejor ejemplo de la tenacidad y profesionalismo, mis respetos y admiración!!"Así es, eres el referente de que hay oportunidad para todas! Que te siga el éxito a donde quiera que vayas!""Gracias por tanto, de verdad, gracias!""Felicidades, eres un orgullo para el país""Felicidades, los que te critican ya quisieran estar nominados y por eso tienen envidia. tienes un talento natural siguelo explotando, la raza es un orgullo".Con la humildad que la caracteriza, posetó acerca de su aparición en a portada de la Revista Hola:"Ni siquiera yo me reconocí en esta portada de la revista @holamexico no sabía que tengo que ser más alta y blanca para ser aceptada por los lectores, menos Photoshop y más piel cobriza".A sus 25 años de edad, Yalitza Aparicio ha dado representatividad a las mujeres indígenas de Oaxaca a través de su actuación en “Roma”, película dirigida por Alfonso Cuarón, sostuvo el investigador y lingüista Mario Chávez Peón.De acuerdo con el miembro del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el éxito que ha conseguido la película y la joven actriz es muy importante para las comunidades, pues los hace sentirse representados.“Todo esto que se está viviendo a través de Yalitza es muy importante porque ella representa a una persona común y corriente que se crió en una comunidad y que es maestra rural. Verla en un estrado o revistas puede tener un impacto positivo porque está cambiando los estereotipos y nos está diciendo que diferentes perfiles pueden lograr muchas cosas”, expresó el doctor en lingüística por la Universidad de la Columbia Británica, de Vancouver, Canadá.“He platicado con colegas lingüistas y con hablantes de alguna lengua, y coincidimos en que es muy positivo que se les dé espacio a los hablantes indígenas a través del cine”, agregó el lingüista a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra hoy 21 de febrero.A decir del investigador, México es uno de los 10 países con mayor diversidad lingüística, con 68 pueblos originarios, más de 150 lenguas y más de 300 variantes, todas están amenazadas.Entre otros factores que ponen en riesgo la desaparición de alguna lengua, destaca la discriminación que sufren los hablantes, así como “la política castellanizante que obliga a que todos hablen español, desplazando las lenguas originarias”.Sin embargo, Chávez aseguró que la proyección de Yalitza Aparicio ayuda a crear conciencia sobre el orgullo que deben sentir los indígenas de tener una comunidad y una lengua.Aunque reconoce que no se necesita llegar a Hollywood para reconocer el valor que tienen las lenguas indígenas, el investigador señaló que el éxito de esta película da esperanza a las comunidades.La historia de la película “Roma” está centrada en la vida de “Cleo” (Aparicio), una mujer de origen mixteco que cuidó a Alfonso Cuarón de niño.Originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, Yalitza estudió en la Escuela Secundaria Federal Leyes de Reforma y continuó su preparación en la Escuela Normal de Putla Villa de Guerrero.Durante una visita a Tlaxiaco, Notimex platicó con Armando Cruz Cortés, director de la Escuela Secundaria Federal Leyes de Reforma, quien aseguró que el éxito de Yalitza es una buena oportunidad para que los jóvenes vean en ella un ejemplo vivo de que todo en esta vida se puede alcanzar con empeño."Su ejemplo cunde ya entre las jovencitas pues ven en ella que todos los sueños se pueden cumplir aún cuando se pertenezca a una comunidad como la tlaxiaquense”.Y es que además de la discriminación que pudieran enfrentar por su origen étnico, en Tlaxiaco todavía se sigue pensando que son los varones quienes deben sobresalir. “Sin embargo, cuando tiene un desenvolvimiento como el que ha alcanzado Yalitza la gente voltea a ver que las mujeres también pueden lograr grandes cosas”, dijo Cruz Cortés.