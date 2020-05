‘Yo también puedo hablar y sé muchas cosas’, advierte maquillista a Karla Panini

Escuchar Nota

“Por los últimos años de vida fui maquillista de Karla Luna, de la cual se ha estado hablando, diciendo y especulando muchísimas cosas”.



“Yo también pudiera hablar y sé mucha cosas, no nada más de Karla Luna, gente allegada a esta señora (Karla Panini) y gente allegada a este señor (Américo Garza)”.



, quien le exige a la rubia comediante que respete la memoria de su excolega y de una vez por todas deje de hablar mal sobre ella.Ahora, un nuevo personaje ha salido en defensa de la fallecida Karla Luna, a través de un video que circula en redes sociales, donde se presentó así:El sujeto refiere que tras reavivarse el escándalo, luego que la familia de Luna difundiera un audio donde esta confronta a Panini y a su exesposo tras descubrir su traición, mucha gente se ha atrevido a opinar sobre el asunto sin siquiera conocer a los involucrados.Ante los ataques lanzados a Luna, el maquillista lanza una advertencia que pareciera dirigida a la “lavandera” rubia:El hombre afirma que durante todo este tiempo se ha mantenido en silencio por petición de la familia Luna, que inició un proceso legal para poder ver a las hijas menores de la comediante fallecida y que se encuentran bajo custodia del ahora matrimonio Garza-Panini.“La familia nos pidió que no dijéramos nada para que no fuera a causar conflicto con el proceso legal que tienen con las niñas".Exmaquillista de Karla Luna.Ante ello, el sujeto se limita a exigir a Karla Panini que se lave “la boquita antes de hablar mal de una persona que ya no se puede defender”.“No seas tonta y recapacita porque todos los que te conocemos… siempre han dicho que estás loca y que no estás bien de tus facultades mentales”.Finalmente, el maquillista afirma que no es su intención tirar “hate” contra la pareja, pero si continúan atacando a su fallecida amiga, él también saldrá a defenderla.“Yo no tengo nada que ver ni le estoy tirando ‘hate’ a Panini ni a Américo, ni nada, defiendo a Karla Luna, que la amo”.