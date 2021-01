Encabeza Yoko Ono a 50 personalidades internacionales que piden amnistía y diálogo ‘sin condiciones’

Escuchar Nota

Inglaterra.- Òmnium Cultural continúa su recogida de firmas en apoyo a la ley de amnistía para la cúpula del 1-O que los grupos independentistas registrarán en el Congreso de los Diputados el 15 de marzo. Un texto de poco recorrido porque, de llegar al hemiciclo, la aritmética parlamentaria lo tumbaría, pero que sirve como altavoz internacional. La entidad soberanista exhibió este lunes la firma de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, del político irlandés impulsor de los acuerdos de paz de Irlanda del Norte, Gerry Adams, de la cantante Yoko Ono, del activista chino, Ai Wei Wei, y de cinco premios Nobel -Shirin Ebadi, Adolfo Pérez Esquivel, Jody Williams, Mairead Corrigan y Elfriede Jelinek- en un manifiesto que defiende esta vía como solución al conflicto catalán.



Hasta cincuenta personalidades internacionales suscriben el manifiesto ‘Dialogue for Catalonia’ impulsado por la delegación de Òmnium en Bruselas en el que llaman a un “diálogo sin condiciones” entre el Gobierno y la Generalitat “que permita a la ciudadanía de Catalunya decidir su futuro político”. “Para que el diálogo sea un éxito la represión tiene que terminar y es necesaria una amnistía para las personas represaliadas”, apunta el texto, publicado en The Washington Post y The Guardian.



También suscriben estas líneas relatores especiales de Naciones Unidas, como Ben Emmerson o Michel Forst; activistas como Mirta Baravalle, fundadora de les Madres de la Plaza de Mayo; políticos internacionales como Ronald Kasrils -ministro de Sudáfrica y luchador contra el apartheid-, Milan Kucan -expresidente de Eslovenia- o Rémy Pagani -alcalde de Ginebra-; además de personalidades del mundo de la cultura, como la cantante Joan Baez, y escritores como el escocés Irvine Welsh y la bosniana Lana Bastasic. Todos ellos lamentan la judialización del conflicto porque consideran que desembocado en “una represión creciente y ninguna solución”.



El vicepresidente de la entidad soberanista, Marcel Mauri, celebró que "personalidades de trayectoria incuestionable se sumen a este clamor" por el diálogo y la amnistía. A través de un comunicado, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, encarcelado en la prisión de Lledoners, señaló que “cualquier vulneración de derechos fundamentales es un atentado contra la democracia en todo el planeta” e indicó que los firmantes del manifiesto “denuncian una vez más el incumplimiento del derecho internacional por parte del Estado”.