Yolanda Andrade afirma que Cristian Castro golpeó brutalmente a Verónica, fue al hospital

Ciudad de México.- La conductora Yolanda Andrade sigue descubriendo más detalles polémicos de la relación que mantuvo con Verónica Castro y en esta ocasión habló de un episodio de violencia intrafamiliar, en la que Cristian Castro golpeó tan fuerte a su mamá, que la mandó a un hospital, debido a la saña de la agresión.



Yolanda decidió contar más aspectos de su relación con Castro y su familia, en una entrevista para la sección ‘El Run Run del Espectáculo’, del canal ‘Crónica’, que se emite por la señal de cable de la televisión argentina.



Andrade hizo un recuento y mencionó, en un inicio, hace más de 17 años, ella comenzó una relación en una primera instancia con Cristian, con quien en esos momentos grababan la telenovela ‘Las secretas intenciones’, incluso mencionó, fue con el vocalista con quien perdió su virginidad.



“Pero después vino el programa Big Brother. Nosotras iniciamos la relación después de que terminó el programa y duró cinco años y medio”. Asimismo, confirmó que la boda simbólica se realizó en Amsterdam, hace más de una década.



“La mamá y los hijos sabían de nuestra amistad y obviamente de nuestra relación... aquí estamos diciendo la verdad, no soy ninguna mentirosa y no tengo la necesidad de colgarme”.



En ese tiempo de convivencia, Yolanda recordó uno de los momentos oscuros que atravesó la familia, y recalcó, no fue por el hecho de que supieran que entre ellas hubiera ya una relación establecida.



“Eso es muy fuerte y doloroso, nosotros convivíamos y un día estaba terminando el programa y me dijo que Cristian estaba peleando con su mamá (la madre de Verónica) por su esposa Valeria. Y yo le dije si tu mamá y Cristian se entiende muy bien para que vas y buscas pleitos”.



Pero Verónica hizo caso omiso a las recomendaciones de Yolanda: “Entonces (después) me habló y me dijo: ‘Cristian me pegó’. Fui por ella, la llevé al hospital y ella dijo que los habían asaltado. Le dijeron cuántos eran 2, 4, era una mentira tras mentira y eso le dijo a la policía”.



Andrade reconoció los golpes y la asistencia en un hospital "Cuando estábamos en el hospital yo le dije por favor te lo pido, tienes que decir la verdad. En el hospital, ella muy golpeada en el cuello, la pateó en la cadera, estaba muy mal Verónica, el doctor le dijo quién fue y yo le dije dile al doctor la verdad. Están buscando a unos delincuentes y pueden agarrar alguien inocente que no se lo merecen, entonces cuando el doctor vio sus resultados en la radiografía y le dijo quién te hizo esto y ella dijo fue mi hijo.



“Cuando él la golpeó (Valeria lo puede decir) Valeria dijo en la corte que ella lo vio, estaba Valeria y la señora Socorro”. Finalmente enfatizó que esa fue la única vez que ella vio una agresión hacia Verónica por parte de su hijo. “Le pegó duro… fue al hospital San Joseph que está en Arizona y la operó un doctor alemán. La operación fue un éxito porque fue una operación muy larga”.



Finalmente, Andrade mencionó que su entonces pareja, Castro, perdonó a su hijo, porque “la madre tiene la capacidad de perdonar, eso es lo que te puedo decir, él hizo algo muy feo, claro que sí fue espantoso”.







