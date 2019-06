Yolanda y Montserrat hablan de su orientación

Hace 20 años era un rumor, hace 10 años era casi un hecho, y en los últimos años era una certeza que las presentadoras mexicanas Yolanda Andrade y Montserrat Oliver son parte de la comunidad LGBTTTI.Pero hasta esta semana, previo a la 41 Marcha del Orgullo en Ciudad de México, decidieron aparecer en su programa '"Mojoe" con banderas de arcoiris y hablando abiertamente de su orientación sexual."Ay Joe, definitivamente tenía que salir contigo aquí en este programa, después de 20 años, cada quien su tiempo, cuando sea el momento indicado. ¡Por fin salimos del clóset!", dijo Montserrat Oliver.La modelo comentó: "Justo estábamos platicando antes de entrar, decíamos, 'quién nos iba a decir que estaríamos aquí tan abiertamente, con las banderas, celebrando, después de que nos escondíamos, que nos preocupaba qué iban a decir de nosotras'"."Siempre viviendo con el temor de que tenemos un gran defecto, que nuestros papás se van a avergonzar de nosotros, que les vamos a traer una gran tristeza, pero ¿saben qué? No hay mayor tristeza que no ser tú, y mientras no le hagas daño a nadie quien te quiere te va a amar y te va a respetar y te va a dejar ser", dijo orgullosa.Un par de semanas antes ya habían adelantado un poco sobre su proceso personal para aceptar públicamente su orientación sexual."Nos costo mucho trabajo, al principio fue doloroso, después se aceptó y sobrevivimos", dijo Yolanda Andrade en "MoJoe", el programa que se transmite en el canal de paga Unicable."Las Hijas…" a "MoJoe"En los años 90, Montserrat Oliver destacó como modelo, y Yolanda Andrade había sido actriz protagónica de 5 telenovelas.Originaria de Monterrey, Nuevo León, Montserrat fue modelo de marcas internacionales y anfitriona de eventos especiales, aunque tiene estudios universitarios de diseño gráfico, que ejerció durante cuatro años en una agencia de publicidad.Por su lado, la actriz originaria de Culiacán, Sinaloa, se dio a conocer en 1991 en producciones de la cadena Televisa. Estudió en el Centro de Educación Artística de la empresa, pero su faceta de conductora comenzó con "Las hijas de la madre tierra".El programa se transmitía por televisión por cable y después en televisión abierta, en Canal 5. Fue el primer acercamiento a la conducción para ambas, pero su amistad y complicidad convirtieron el proyecto de bajo presupuesto en un éxito que duró años.Presentaban videos musicales, bromas, y comenzaron a compartir videos de sus viajes. Para el inicio del nuevo milenio, ya famosas por ser "las hijas de la madre tierra", llamaban la atención por sus 'travesuras' con "Las Lagartonas", su grupo de amigas que incluía a la actriz Kate del Castillo, Roxanna Castellanos y Fabiola Campomanes.Con el escándalo de Kate del Castillo y su encuentro con Joaquín "El Chapo" Guzmán, su amistad se fracturó, pero conservan recuerdos de años de carcajadas y anécdotas.En los últimos años, Montserrat y Yolanda renovaron su concepto de televisión, y bajo el nombre de "MoJoe", realizan entrevistas con diversos invitados del entretenimiento en México.Montserrat Oliver tiene varios años de relación con Yaya Kosikova.A Yolanda Andrade se le conoció como novia a la cantante Melisa Galindo, y hace unos días confesó que salió con la actriz Lorena Meritano. En una plática grabada para el canal de YouTube de Oliver, Yolanda confesó que se casó simbólicamente con alguien, pero nunca dijo con quién.